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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بـ 15 مايو

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة 15 مايو، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء، وحملات إزالة الإشغالات، إلى جانب أعمال تطوير شبكات الاتصالات.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة التوسعات الجنوبية، التي تضم 337 عمارة بإجمالي 8088 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ بمختلف مواقع العمل.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل، التي تضم 960 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، ويجري بها تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع وزراعة المسطحات الخضراء، بما يضمن الانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر، تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين.

ووجهت وزيرة الإسكان بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية مع الشركات المنفذة والاستشاريين لمراجعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والتأكيد على تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، وتسليم الوحدات بأعلى مستويات الجودة.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير الخدمات والبنية الأساسية، أوضح التقرير أنه جارٍ تدعيم وتطوير منظومة الإنارة العامة بمختلف أنحاء المدينة، من خلال تركيب أعمدة إنارة جديدة بالمناطق التي تحتاج إلى دعم داخل الأحياء السكنية والطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الإنارة، وتحسين مستوى الإضاءة، وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما استعرض التقرير موقف أعمال صيانة وتطوير المسطحات الخضراء بعدد من مناطق مدينة 15 مايو، التي تشمل المرحلة الرابعة بمنطقة دار مصر، والمرحلة الثانية، ومجاورة 36، والمرحلة الثالثة، ومنطقة مؤسسة الفردوس، فضلًا عن أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الـ100 فدان، إلى جانب أعمال النظافة وإزالة المخلفات بمنطقة القرنفل، وتجهيز أحواض الزراعة تمهيدًا لاستكمال أعمال التشجير والتنسيق الحضاري، بما يسهم في الحفاظ على المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر الجمالي، وتعزيز جودة البيئة العمرانية.

وفي إطار جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، استعرض التقرير مواصلة التنفيذ الفعلي لمشروع إحلال وتحديث شبكات الاتصالات بمنطقة الـ44 فدانًا، من خلال استبدال الشبكات النحاسية القديمة بالكامل بشبكات الألياف الضوئية حتى المنازل (FTTH)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات؛ بهدف تطوير منظومة الاتصالات بالمدينة وفق أحدث المعايير، وتحسين جودة خدمات الإنترنت والتليفون الثابت، ورفع كفاءة الشبكات، وتوفير سرعات اتصال فائقة ومستوى أعلى من استقرار الخدمة.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع مستوى الانضباط، واصل جهاز مدينة 15 مايو تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات، حيث نُفذت حملة موسعة استهدفت سوقي المجاورتين 26 و28، لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على انتظام الحركة داخل الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف المشروعات وملفات العمل بمدينة 15 مايو، مع تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين.

المظهر الحضاري مدينة 15 مايو وزيرة الإسكان

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