وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمدن العبور الجديدة والسادات والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر، وذلك من خلال تقارير المتابعة الدورية ونتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسئولو أجهزة تلك المدن، في إطار الحرص على متابعة معدلات التنفيذ، ودفع وتيرة العمل بالمشروعات السكنية الجاري تنفيذها.

وشملت المشروعات التي تابعتها وزيرة الإسكان مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات "ديارنا"، والإسكان الأخضر، بما يعكس تنوع البرامج السكنية التي تنفذها الوزارة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم أدوات العمل لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني، وتوفير وحدات سكنية متنوعة، والارتقاء بجودة الحياة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

العبور الجديدة

وفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، بمدينة العبور الجديدة حيث تفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، والذي يضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3432 وحدة سكنية، وتمت متابعة نسب التنفيذ الحالية، وأعمال الإنشاءات، وشبكات المرافق، والطرق الرئيسية والداخلية، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ، واطلع على تطبيق معايير البناء الأخضر التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية حديثة وآمنة تتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

ديارنا

كما تفقد نائب رئيس الهيئة مشروع “ديارنا” بالحي السابع والثلاثين بمنطقة الـ2600 فدان، والذي يضم 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة سكنية، حيث تفقد وحدة سكنية كنموذج كامل بالمفروشات، ومتابعة أعمال الواجهات والتشطيبات الخارجية، ومعدلات تنفيذ المرافق، حيث تم التوجيه بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وتابعت الوزيرة الأعمال الجارية بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، بمدينة العبور الجديدة حيث تابعت الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية بعدد من مواقع التنفيذ، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة، حيث يُعد الحيان الخامس عشر والسادس عشر من أكبر مناطق الامتداد العمراني بمدينة العبور الجديدة، إذ يضم الحي الخامس عشر 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي السادس عشر 433 عمارة سكنية، وهو ما يعكس حجم المشروعات الجاري تنفيذها وأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقريًرا بشأن جولة المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، حيث شملت تفقد مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع "ديارنا" الذي يضم 8 عمارات بإجمالي 208 وحدات سكنية، حيث تم التأكيد على تسريع معدلات التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية، واستمرار التنسيق بين الجهات والشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال في مواعيدها.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن مشروعي الإسكان الحر و"ديارنا"، من خلال الجولة الميدانية التي أجرتها المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، واطلعت الوزيرة على موقف مشروع الإسكان الحر، الذي يضم 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، حيث يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية وتنسيق الموقع العام تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات للحاجزين. كما تابعت مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا"، والتي تضم 5 عمارات تشمل 130 وحدة سكنية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والمسطحات الخضراء ومناطق الخدمات.

حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تابعت وزيرة الإسكان خطة جهاز المدينة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، لمواصلة تسليم وحدات مشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الغابة الشجرية، والتي بدأت في 2 أغسطس 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدة أهمية تقديم جميع التيسيرات للمواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات الاستلام.

المنصورة الجديدة

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بمشروع سكن مصر، حيث شملت الجولة المرور على مشروع 44 عمارة بالمنطقة السادسة بالمرحلة الثانية، ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، والمرافق والبنية الأساسية، مع التأكيد على تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، تمهيدًا لتسليم الوحدات وفق الخطة الزمنية المعتمدة.