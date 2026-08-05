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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض بقيمة 40 مليون جنيه لتمديد عقد نجم الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يتحرك بقوة للحفاظ على أحد أبرز عناصره، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء قدمت عرضا تصل قيمته إلى نحو 40 مليون جنيه لتعديل وتمديد عقد لاعب الوسط مروان عطية.

وكتب طارق السيد عبر فيسبوك: الاهلي يقدم عرض بقيمة ٤٠ مليون جنيه لتمديد عقد مروان عطية .


علي الجانب الاخر كانت زوجة مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، قد احتفلت بعيد زواجهما، من خلال أحدث ظهور جمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت زوجة مروان عطية مجموعة من الصور التي جمعتهما، وعلقت عليها بكلمات رومانسية، معبرة عن سعادتها باستمرار حياتهما الزوجية، في لفتة نالت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

مروان عطية عقد مروان عطية الاهلي اخبار الاهلي

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