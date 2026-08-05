قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"
عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين
الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صبري تكشف أسرار أعمالها الفنية منذ دخولها التمثيل

هند صبري
هند صبري
أحمد إبراهيم

يستضيف برنامج "بيت مراد" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد على قناة  "ON"، الفنانة هند صبري وذلك في حلقة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء. 

ومن المقرر أن تكشف هند صبري خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياتها الفنية منذ دخولها عالم التمثيل.

يأتي الموسم الجديد من "بيت مراد" استكمالًا للبرنامج الذي نجح في تقديم الثقافة بصورة معاصرة، من خلال مواقف درامية تدور داخل المنزل بين أحمد مراد وابنته "فاتيما"، حيث تُطرح من خلال هذه المواقف مجموعة من الكتب والأفكار والنقاشات الاجتماعية بشكل غير مباشر، في قالب يجمع بين المعرفة والترفيه.

هند صبري ترد على أزمة مناعة 

من ناحية أخرى قررت الفنانة هند صبري الخروج عن صمتها للمرة الأولى وتعلق على الجدل الذي أثير حول أزمة كواليس تصوير مسلسل “مناعة”، الذى عرض فى رمضان الماضي. 

وأكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية أنها تؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يسعى إلى صناعة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب الآخرين، مشيرة إلى أن الجمهور أصبح أكثر إدراكا لما يدور خلف الكاميرات.

وتحدثت هند صبري بعفوية عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بطريقة تعاملها مع الأزمات والانتقادات التي قد تواجهها أثناء العمل، حيث تفضل اختيار الصمت وقت تصاعد الجدل احترامًا لمسؤوليتها باعتبارها بطلة العمل، موضحة أنها كانت حريصة على عدم الانجراف وراء ردود فعل قد تندم عليها مستقبلا. 

وقالت هند صبري : إن الرد أحيانا يمنح قيمة أكبر لأشخاص لا يستحقون الالتفات إليهم، لذلك فضلت أن تترك الجمهور يحكم بنفسه ويمنح كل شخص حجمه الحقيقي، مضيفة أن الحفاظ على الاسم والمكانة الفنية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس.

وأشارت هند صبري إلى أن الفنان مع مرور السنوات يصبح أكثر وعيا بكيفية إدارة الأزمات، وأن الصمت في بعض الأحيان يكون أقوى من أي رد مباشر، خاصة عندما يكون الهدف من الهجوم مجرد إثارة الجدل أو جذب الانتباه.

هند صبري الفنانة هند صبري أعمال هند صبري أحمد مراد المؤلف أحمد مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

وزير الري يتفقد مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية

وزير الري يتفقد مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية

رقابة مشددة

رقابة مشددة على الأعلاف والأسمدة.. إنجازات جديدة لمركز الأغذية والأعلاف خلال يوليو

جامعة عين شمس

بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن التخرج في كلية التجارة خلال ثلاث سنوات

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد