هند صبري تكشف أسرار أعمالها الفنية منذ دخولها التمثيل

يستضيف برنامج "بيت مراد" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد على قناة "ON"، الفنانة هند صبري وذلك في حلقة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تكشف هند صبري خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول حياتها الفنية منذ دخولها عالم التمثيل.

يأتي الموسم الجديد من "بيت مراد" استكمالًا للبرنامج الذي نجح في تقديم الثقافة بصورة معاصرة، من خلال مواقف درامية تدور داخل المنزل بين أحمد مراد وابنته "فاتيما"، حيث تُطرح من خلال هذه المواقف مجموعة من الكتب والأفكار والنقاشات الاجتماعية بشكل غير مباشر، في قالب يجمع بين المعرفة والترفيه.

هند صبري ترد على أزمة مناعة

من ناحية أخرى قررت الفنانة هند صبري الخروج عن صمتها للمرة الأولى وتعلق على الجدل الذي أثير حول أزمة كواليس تصوير مسلسل “مناعة”، الذى عرض فى رمضان الماضي.

وأكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية أنها تؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يسعى إلى صناعة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب الآخرين، مشيرة إلى أن الجمهور أصبح أكثر إدراكا لما يدور خلف الكاميرات.

وتحدثت هند صبري بعفوية عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بطريقة تعاملها مع الأزمات والانتقادات التي قد تواجهها أثناء العمل، حيث تفضل اختيار الصمت وقت تصاعد الجدل احترامًا لمسؤوليتها باعتبارها بطلة العمل، موضحة أنها كانت حريصة على عدم الانجراف وراء ردود فعل قد تندم عليها مستقبلا.

وقالت هند صبري : إن الرد أحيانا يمنح قيمة أكبر لأشخاص لا يستحقون الالتفات إليهم، لذلك فضلت أن تترك الجمهور يحكم بنفسه ويمنح كل شخص حجمه الحقيقي، مضيفة أن الحفاظ على الاسم والمكانة الفنية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس.

وأشارت هند صبري إلى أن الفنان مع مرور السنوات يصبح أكثر وعيا بكيفية إدارة الأزمات، وأن الصمت في بعض الأحيان يكون أقوى من أي رد مباشر، خاصة عندما يكون الهدف من الهجوم مجرد إثارة الجدل أو جذب الانتباه.