لطيفة تتصدر «أنغامي» بـ«شبهي بالمللي».. رقم 1 في 6 دول و50 ألف فيديو على تيك توك

تواصل الفنانة لطيفة حصد النجاحات بأغنيتها الجديدة «شبهي بالمللي»، بعدما تصدرت قوائم الأكثر استماعًا عبر منصة أنغامي، لتحتل المركز الأول في قائمة Top Anghami اليوم، في أحدث مؤشر على الانتشار الواسع الذي تحققه الأغنية منذ طرحها.

ولم تقتصر صدارة «شبهي بالمللي» على القائمة العامة للمنصة، إذ احتلت الأغنية المركز الأول في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والبحرين والكويت وليبيا وعُمان والسودان، في تأكيد جديد على وصول الأغنية إلى جمهور واسع في المنطقة.

وعبّرت لطيفة عن سعادتها بهذا النجاح، واحتفلت بتصدر الأغنية قوائم «أنغامي»، مؤكدة أن تفاعل الجمهور مع العمل هو أكبر حافز لها لمواصلة تقديم أعمال موسيقية مختلفة ومتجددة.

نجاحات لطيفة

وبالتزامن مع نجاحها على منصات الاستماع، تحقق «شبهي بالمللي» انتشارًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز عدد مقاطع الفيديو المستخدمة للأغنية على تيك توك 50 ألف فيديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع كلماتها ولحنها.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر محمد رضوان، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، وتعد أولى أغنيات ألبوم لطيفة الجديد لموسم صيف 2026، الذي تواصل طرح أغنياته تباعًا خلال الفترة المقبلة.

فيما تنتظر لطيفة طرح ثاني أغاني ألبومها الجديد اليوم الساعة 4 مساء عبر يوتيوب وجميع منصات الموسيقى، والأغنية اسمها "أنا بعجبني"، ولاقت رواجا وانتشارا كبيرا فور طرح تيزر الأغنية.