نائب بالشيوخ: مصر شريك موثوق في حل الأزمات وصاحبة رؤية لتعزيز أمن الطاقة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يعكس نهج الدولة المصرية القائم على التضامن الإنساني مع الدول الصديقة، ويؤكد المكانة التي تحظى بها مصر باعتبارها شريكًا موثوقًا ومسؤولًا في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح غنيم أن حرص الرئيس السيسي على تقديم التعازي في ضحايا حرائق الغابات وإعلان استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم لليونان، يجسد القيم المصرية الأصيلة في مساندة الشعوب وقت الشدائد، ويعزز من قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط القاهرة وأثينا، والتي شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الجانبين على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في العلاقات الثنائية، يعكس وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف الملفات، خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم استقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف أن إشادة الرئيس السيسي بالتقدم الذي يشهده مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان تؤكد الرؤية المصرية الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتحويل مصر إلى مركز محوري لتبادل الطاقة، فضلًا عن دعم التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على فرص التنمية والاستثمار في البلدين.