محمد رمضان يعلن اسم مسلسله في رمضان 2027: «عشماوي»

كشف الفنان محمد رمضان عن اسم مسلسله الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، مشوقًا جمهوره للعمل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك».

وكتب رمضان: «باقي 187 يوم على رمضان 2027.. ثقة في الله مسلسل (عشماوي) يليق بكم»، مرفقًا المنشور بصورة جديدة له بالأبيض والأسود.

ولم يكشف محمد رمضان حتى الآن عن تفاصيل المسلسل أو فريق العمل، مكتفيًا بالإعلان عن اسمه، وسط تفاعل واسع من جمهوره الذين أعربوا عن حماسهم لانتظار العمل في الموسم الرمضاني المقبل.



على الجانب الآخر، أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى بجنوب أفريقيا (Africa Choice Awards) في دورته السابعة هذا العام، عن منح الفنان محمد رمضان “الجائزة الفخرية للتميز” كأفضل مغنٍ أفريقي، تقديرا لمساهماته الاستثنائية وتأثيره الملموس في مجالي الترفيه والثقافة الشعبية على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

​واحتفاء بهذا التكريم، يُحيي محمد رمضان عرضا غنائيا حيا خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 26 سبتمبر 2026 بمسرح "صن بيت أرينا" في مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم وصناع الترفيه في أفريقيا.