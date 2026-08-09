وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات وملفات العمل بالعاشر من رمضان وحدائق العاشر

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الفرص والأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمناطق الصناعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف ملفات العمل بالمدينتين، وسرعة التعامل مع أي معوقات أو شكاوى، والتنسيق المستمر بين جهازي المدينتين والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ومستجدات ملفات العمل بالمدينتين، حيث عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، اجتماعًا بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسؤولي الهيئة والجهاز، لبحث آليات تعظيم الاستفادة من عدد من المناطق المقترح استغلالها بالمدينة، بما يدعم موارد الهيئة ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وفق المخطط الاستراتيجي للمدينة.

وتناول الاجتماع استعراض الرؤى التخطيطية والبدائل الاستثمارية للمناطق المستهدفة، أعقبه تنفيذ جولة ميدانية لعدد من المواقع المقترح تنميتها، للوقوف على إمكاناتها ومقوماتها الاستثمارية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار التوسع في المشروعات الخدمية، شهد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إجراءات الاستلام النهائي لموقع المستشفى الاستثماري بالمحور الغربي للخدمات بالمرحلة الرابعة، بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر إقامة المستشفى على مساحة تقارب 4000 متر مربع، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بمدينة العاشر من رمضان، وتوفير خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات السكان، وتواكب معدلات النمو العمراني والسكاني المتسارعة.

وتابعت وزيرة الإسكان إجراءات الجهاز في التعامل مع الإشغالات والتعديات والمخالفات، والحفاظ على النسق العمراني والاستخدامات المقررة للأراضي والوحدات، حيث نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملات موسعة بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية، شملت طريق الأردنية بالكامل، وطريق السنترال، ومنطقة الدوحة، والحي الأول والحي الخامس، وطريق التأمينات، وطريق كارفور، وطريق مصر النور، وطريق الحي الثاني عشر، وطريق الحي السادس عشر، وحي الأندلس بالكامل، وحي النرجس، والحي العاشر «النور»، والحي الرابع عشر «الرواد».

وأسفرت الحملات عن إحباط محاولتين لتغيير استخدام قطع أراضٍ سكنية بالمخالفة للاشتراطات بالحي التاسع، حيث جرت محاولة تحويلها إلى نشاط تجاري، وقطعة أرض بالحي الثاني عشر «الزمرد»، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأدوات والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم رصد مخالفة تغيير استخدام بغرب الحي العاشر وتحويلها إلى نشاط تجاري وفتح محال بالمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، تعامل الجهاز مع مشكلة تكدس سيارات السرفيس بمفارق الحي الرابع عشر «الرواد»، حيث تم إزالة تجمعات السيارات من الموقع، والتنبيه على السائقين بعدم اتخاذ المنطقة موقفًا عشوائيًا مرة أخرى، مع التأكيد على توقيع غرامات مضاعفة واتخاذ الإجراءات القانونية حال تكرار المخالفة.

كما تابعت وزيرة الإسكان جهود تشغيل السوق الحضاري الجديد بالحي 16 «اللوتس» ونقل الباعة الجائلين إليه، حيث يضم السوق 100 باكية، تم حتى الآن تسكين 85 باكية للباعة، بما يوفر لهم أماكن مناسبة ومجهزة لمزاولة أنشطتهم التجارية بعيدًا عن الطرق والأرصفة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار متابعة المناطق التي تم إخلاؤها من الإشغالات والباعة الجائلين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع استكمال خطة إنشاء وتشغيل الأسواق الحضارية بمختلف أحياء المدينة، بما يحقق التوازن بين توفير بدائل مناسبة للباعة والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.

وفي إطار تطوير البنية الأساسية، أفاد التقرير بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان واصل تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث شملت الأعمال تنفيذ مطبات مرورية بحي الماسة «الحي 15 سابقًا» مع دهانها وتركيب اللوحات الإرشادية، وتنفيذ مرمات أسفلتية بمحور علي بن أبي طالب، ورصف الطرق أمام المركز الثقافي للشهيد أحمد المنسي، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة الطرق بحي اللوتس «الحي 16 سابقًا»، والحي الحادي عشر «الفيروز»، واستكمال الأرصفة الخرسانية بمحيط المجاورة 71 بالحي التاسع «الأوروبي»، فضلًا عن استكمال أعمال الأسفلت بشرق المنطقة الصناعية B4.

وتواصلت أعمال تطوير المناطق الصناعية، من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة C جنوب غرب المدينة، وأعمال الرصف وتركيب البردورات بالمنطقة الصناعية A3، واستكمال أعمال الأسفلت بالمنطقة الصناعية A2، وتنفيذ أعمال الرصف بالمنطقة B جنوب غرب المدينة.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، تناول التقرير نتائج جولة للمهندس أحمد محمد عبد الرازق، ومسؤولي الجهاز، لمتابعة مشروعات المرافق بمدينة حدائق العاشر، حيث تم تفقد محطة رافع مياه «سامكريت» ومتابعة معدلات التنفيذ بالأعمال الجارية، مع التأكيد على تكثيف الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية، لما للمشروع من أهمية في دعم منظومة مياه الشرب وتحسين ضغوط المياه وتعزيز كفاءة التغذية بالمناطق المختلفة.

وشملت المتابعة أعمال الكهرباء بموزع حي الزيتون (28)، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي لإحدى الحلقات المغذية للمجاورة الأولى وجزء من المجاورة الثانية، إلى جانب تشغيل التيار الكهربائي بالمجاورة الثالثة وجزء من المجاورة الرابعة بموزع حي الربيع (26).

كما تم تشغيل إحدى حلقات الكهرباء بمشروع الإسكان الأخضر – المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتشغيل ثلاث لوحات إنارة، مع استمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإضاءة.

كما واصل الجهاز تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الأحياء والمحاور الرئيسية، حيث شملت أعمال النظافة ورفع المخلفات حي الفيروز (28)، وحي القرنفل (30)، وحي الياسمين (31)، والمنطقة الفاصلة بين حي الزيتون (32) والحي (34)، ومدخل حي الريحان (33)، إلى جانب أعمال النظافة ورفع الأتربة والرمال بالمحاور الممتدة من حي الواحة (17) حتى حي الربيع (26)، وأمام حي الفيروز (28)، وبحي الزيتون (32)، والفواصل بين عدد من الأحياء.

ونوه التقرير إلى أنه تم إزالة عدد من الغرف العشوائية المخالفة بمركز الخدمات أمام حي الأشجار (25) وأمام حي الربيع (26)، وإزالة غرف مخالفة بمركز خدمات حي الشرق (20)، وأخرى أمام مركز خدمات حي الريحان (33)، إلى جانب إزالة كرفان مخالف بحي الياسمين (31).

وفي مجال التشجير والتجميل، يجري استكمال أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بالمحاور الرئيسية لأحياء الزهور (29) والقرنفل (30) ومنطقة شرق حي الفيروز (28)، إلى جانب تطوير وزراعة الجزر الرئيسية بداية من محور شرق حي الفيروز (28) وحتى محور حي القرنفل (30)، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء بمدينة حدائق العاشر من رمضان.

كما واصل جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان حملاته الميدانية لمتابعة انتظام سيارات السرفيس العاملة على خطوط المدينة، والتأكد من الالتزام بخطوط السير المقررة، ومراجعة التراخيص واستيفاء الاشتراطات والضوابط المنظمة للتشغيل، بما يضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة لسكان المدينة.