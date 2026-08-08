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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

العاشر من رمضان تكثف حملات رفع الإشغالات والتعديات بالأحياء والمحاور الرئيسية..صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من الأحياء والمحاور الرئيسية، بهدف إعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة السيارات والمشاة، وتحسين مستوى النظافة بالمناطق السكنية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، بتكثيف الحملات للتصدي للإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق العمراني بالمدن الجديدة، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الذي وجه باستمرار المتابعة والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشملت الحملة عددًا من الطرق والمحاور والمناطق السكنية، من بينها طريق الأردنية بالكامل، وطريق السنترال، ومنطقة الدوحة، والحيين الأول والخامس، وطريق التأمينات، وطريق كارفور، وطريق مصر النور، وطريق الحي الثاني عشر، وطريق الحي السادس عشر، وحي الأندلس بالكامل، وحي النرجس.

وشاركت في تنفيذ الحملة إدارات التنمية، والإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية،وبالتنسيق مع شرطة المرافق ،حيث جرى رفع الإشغالات والتعديات وإزالة الباعة الجائلين من عدد من الشوارع والمحاور، بما أسهم في تيسير حركة السيارات والمشاة، وتحسين مستوى النظافة، والارتقاء بالمظهر العام، وإعادة الانضباط إلى المناطق المستهدفة.

ووجّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى باستمرار الحملات بمختلف أحياء المدينة، وتكثيف أعمال المتابعة لرصد الإشغالات والتعديات والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار جهاز المدينة في الحفاظ على انضباط الشوارع والمظهر الحضاري وتطبيق الإجراءات القانونية، بما يوفر بيئة سكنية منظمة وآمنة لسكان العاشر من رمضان.

العاشر من رمضان المناطق السكنية حدائق العاشر الاشغالات التعديات

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