إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الثالث بمشروع تغذية المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الثالث والأخير بمشروع تغذية المنطقة الصناعية بين A1 وA6 بمدينة العاشر من رمضان.

واكتملت بذلك منظومة التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 500 فدان، التي تخدم نحو 100 مصنع، بما يوفر تغذية كهربائية مستقرة وآمنة، ويدعم استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، ويعزز جاهزية المنطقة للتوسعات والاستثمارات الصناعية الجديدة.

توفير بنية أساسية متكاملة

وأكدت الوزيرة أن استكمال منظومة التغذية الكهربائية يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بنية أساسية متكاملة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لمدينة العاشر من رمضان، باعتبارها إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر.

المنطقة الصناعية A3

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية A3، حيث أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الأعمال الجارية تشمل فرمة الطرق، وتنفيذ طبقات السن، والرصف بالأسفلت، وتركيب البردورات والإنترلوك، إلى جانب رفع الإشغالات وتوسعة جزء من مدخل المنطقة، بهدف تحسين شبكة الطرق، وتيسير حركة المركبات، ورفع كفاءة الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال أعمال التطوير وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية الأساسية، والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمرافق والطرق أو التأثير في كفاءة الأعمال المنفذة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار تنفيذ خطط الارتقاء بالخدمات والمرافق بمدينة العاشر من رمضان، بالتوازي مع تطوير المناطق الصناعية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي، ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.