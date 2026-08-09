رئيس الوفد يطلق برنامج إعداد وتأهيل الكوادر استعدادًا لانتخابات المحليات

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (183) لسنة 2026، بتاريخ 8 أغسطس 2026، بإطلاق البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الكوادر المحلية، وذلك في إطار استعدادات الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية، ودعم مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي والتنفيذي.

ونص القرار على إطلاق البرنامج خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، تحت إشراف معهد الدراسات الاستراتيجية بالحزب، مستهدفًا جميع أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، مع منح الأولوية للشباب والمرأة والراغبين في الترشح لانتخابات المجالس المحلية، إلى جانب أعضاء فرق إدارة وتنظيم الحملات الانتخابية.

برنامج تأهيل الكوادر لخوض انتخابات المجالس المحلية

يقام البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، ويتولى معهد الدراسات الاستراتيجية، برئاسة النائبة مارجريت عازر، تنظيمه والإشراف عليه، بمشاركة نخبة من المحافظين السابقين والوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين في الإدارة المحلية والقانون والإدارة العامة والعمل البرلماني والإعلام السياسي.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها الإدارة المحلية واختصاصات المجالس المحلية، والتشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والرقابة الشعبية ومكافحة الفساد، والقيادة وصناعة القرار، وإعداد البرامج الانتخابية، وإدارة الحملات الانتخابية، والاتصال السياسي والإعلام الرقمي، ومهارات التفاوض والإقناع، والبروتوكول والإتيكيت السياسي، إلى جانب التنمية المحلية وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما نص القرار على منح المشاركين الذين يجتازون البرنامج شهادة معتمدة من معهد الدراسات الاستراتيجية بالحزب، مع إدراج المتميزين ضمن قاعدة بيانات الكوادر المؤهلة للاستحقاقات الانتخابية والمهام التنظيمية بالحزب.

وألزم القرار جميع لجان الحزب بالمحافظات بالإعلان عن البرنامج وترشيح العناصر المتميزة، والتنسيق مع معهد الدراسات الاستراتيجية لضمان مشاركة أكبر عدد من أعضاء الحزب.

وكلف "البدوى" معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، الذي يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

وأوضح القرار أن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقًا من إيمان الحزب بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان، وأن المجالس المحلية تمثل ركيزة أساسية للتنمية والرقابة الشعبية، فضلًا عن أهمية إعداد كوادر حزبية تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين، استعدادًا للمرحلة المقبلة.