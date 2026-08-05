تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم (180) لسنة 2026، بتعيين الإعلامى محمد مصطفى محمد شردي مساعدًا أول لرئيس حزب الوفد.

ونص القرار، الصادر بتاريخ اليوم 5 أغسطس 2026، فى مادته الأولى ، على تعيين محمد مصطفى شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد، فيما أكدت المادة الثانية أن العمل بالقرار يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

إعادة تنظيم العمل داخل حزب الوفد

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم العمل داخل حزب الوفد، وتفعيل الأدوار القيادية والتنظيمية بما يتوافق مع أحكام اللائحة والنظام الأساسي للحزب.