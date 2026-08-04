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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة ويؤكد: الإعلام الوطني شريك رئيسي في دعم التنمية وبناء الوعي

محافظ أسيوط يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة
محافظ أسيوط يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المحافظة والنقابة، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دوره في نقل الحقائق، وبناء الوعي، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام للمحافظة، والكاتب الصحفي هشام يونس أمين صندوق النقابة، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، والكاتب الصحفي محمد سعد وكيل النقابة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة المصرية في ترسيخ الوعي المجتمعي، وإبراز جهود الدولة في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن الإعلام يعد أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، لما يؤديه من دور في رصد الواقع، وتسليط الضوء على القضايا الجماهيرية، وتعزيز التواصل الفعال بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل مع مختلف وسائل الإعلام، والاستماع إلى رؤى ومقترحات الصحفيين تسهم في تطوير الأداء التنفيذي وخدمة أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي محافظة أسيوط اهتمامًا خاصًا باعتبارها عاصمة الصعيد، وهو ما انعكس في حجم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة المحافظة.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء رؤية المحافظة لتطوير منظومة العمل التنفيذي، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام الرأي العام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود لاستكمال خطط التنمية، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودراسة مختلف المقترحات التي تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحفيز الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن خالص تهنئته للواء محمد علوان بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لأسيوط، متمنيًا له التوفيق والسداد، ومؤكدًا تطلع نقابة الصحفيين إلى تعزيز أوجه التعاون مع المحافظة بما يخدم الصالح العام، ويدعم التغطية الإعلامية المهنية لمختلف الأنشطة والفعاليات التنموية. كما أشاد بحرص المحافظ على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الصحفيين، مؤكدًا استمرار النقابة في دعم الزملاء الصحفيين والإعلاميين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، انطلاقًا من إيمانها برسالة الصحافة في نقل الحقيقة وترسيخ الوعي المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الدروع التذكارية، كما التقطا الصور التذكارية مع أعضاء مجلس النقابة ، تأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون المثمر بين محافظة أسيوط ونقابة الصحفيين.

أسيوط محافظ أسيوط نقيب الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين الإعلام الوطني

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