محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المخابز لضمان جودة الخبز وانتظام المنظومة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمنشآت التموينية بمراكز وقرى المحافظة، لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لجرف سرحان برئاسة رقية فخري رمضان رئيس القرية، نفذت حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المخابز البلدية، وذلك ضمن خطة الرقابة اليومية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ومدى الالتزام بالضوابط والقرارات التموينية المنظمة لإنتاج الخبز المدعم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تضمنت فحص أجولة الدقيق البلدي المدعم للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وسلامة تخزينها، ومراجعة أوزان الأرغفة المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من جودة الإنتاج ومستوى النظافة داخل المخابز، إلى جانب مراجعة التراخيص والشهادات الصحية اللازمة للعاملين، بما يضمن تقديم رغيف خبز آمن وعالي الجودة للمواطنين.

وأضاف أن أعمال المتابعة نُفذت بمشاركة سكرتير الوحدة المحلية، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة الأزمات والكوارث، في إطار تكامل الجهود الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات التموينية والصحية، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز والمنشآت التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة رغيف الخبز المدعم، مع مواصلة إحكام الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.