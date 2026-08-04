محافظ أسيوط: استكمال المرحلة الثانية لرصف طريق دير القصير بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة سوزان محمد راضي تابعت أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استكمال طريق دير القصير شرق النيل بطول 3.5 كيلومتر، والذي يربط بين محور ديروط شمالًا وحتى مدرسة دير القصير شرق النيل جنوبًا، الذي يتم تنفيذه بإشراف مديرية الطرق والنقل على أن يتم استكماله لاحقًا حتى منطقة العوامة شرق النيل، وذلك بحضور أسامة فواز رئيس الوحدة المحلية بفزارة، والمهندس محمد عبدالناصر مهندس بمديرية الطرق بأسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير الأعمال ميدانيًا.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمنطقة، ويسهم في تحسين حركة التنقل وربط القرى والمناطق الحيوية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال مع تطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان تنفيذ طريق يحقق الاستدامة ويخدم المواطنين بكفاءة.

وثمن اللواء محمد علوان التعاون الإيجابي من أهالي قرية دير القصير، وما أبدوه من استجابة وتعاون في تذليل المعوقات التي واجهت تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لإنجاح مشروعات التنمية، وموجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات المنفذة في قطاع الطرق ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.