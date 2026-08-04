غرفة أسيوط التجارية تبدأ إجراءات تراخيص المرحلة الرابعة بمجمع الصناعات وتبحث مشكلات منظومة الخبز

بحث مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، برئاسة المحاسب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعه بمقر الغرفة، عددًا من الملفات التي تهم التجار والقطاع التجاري بالمحافظة، وفي مقدمتها البدء في إجراءات استخراج تراخيص المرحلة الرابعة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الصفا الصناعية، على مساحة 3695 مترًا مربعًا.



وناقش المجلس الاستعدادات اللازمة لبدء أعمال التجهيز والإنشاء بالمرحلة الرابعة من المجمع، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية.



كما وافق مجلس إدارة الغرفة على إنشاء لجنة متخصصة للمحمول وإكسسوارات المحمول، بهدف بحث مطالب العاملين في هذا القطاع ومناقشة المشكلات التي تواجه التجار والعمل على إيجاد حلول لها.



وتطرق الاجتماع إلى مستجدات منظومة الخبز الجديدة، حيث أكد المجلس أهمية متابعة تطبيق المنظومة والعمل على سرعة إنهاء المشكلات العالقة التي تواجه التجار وأصحاب المخابز، مع استمرار التنسيق والتواصل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط.

وأكد المحاسب عمرو أبو العيون حرص الغرفة التجارية على توفير الخدمات التي يحتاج إليها التجار، وفي مقدمتها خدمة التوكن الخاص بالفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الختم الإلكتروني، فضلًا عن تفعيل خدمات مركز الإرشاد الضريبي بمقر الغرفة.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية تطوير الخدمات المقدمة للتجار وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يساهم في سرعة إنجاز معاملاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة.

وفي ختام الاجتماع، أوصى مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للغرفة بسرعة إنهاء معاملات التجار، وتيسير الإجراءات، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتجار.



ووجه مجلس إدارة الغرفة الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي، لما يبذله من جهود وسرعة استجابة في إنهاء مصالح التجار وتقديم الخدمات لهم بكفاءة.