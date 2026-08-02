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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور محافظ أسيوط.. 1400 متسابق يشاركون في الموسم الثاني من "دولة التلاوة"

محافظ أسيوط يشهد انطلاق الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" بمسجد البقلي بحي غرب بمشاركة 1400 متسابق من 4 محافظات
محافظ أسيوط يشهد انطلاق الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" بمسجد البقلي بحي غرب بمشاركة 1400 متسابق من 4 محافظات
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، فعاليات انطلاق الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة"، التي تستضيفها المحافظة بمسجد البقلي بمنطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة ما يقارب 1400 متسابق من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم حفظة القرآن الكريم، ورعاية المواهب القرآنية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين النشء والشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وأيمن محروس رئيس حي غرب، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، ومدير إدارات أوقاف أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدعوية وجموع من المواطنين وأسر المتسابقين.

وأوضح محافظ أسيوط أن استضافة المحافظة للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" تعكس مكانتها كإحدى المحافظات الداعمة للأنشطة الدينية والثقافية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تسهم في اكتشاف أصوات قرآنية واعدة، وتشجيع الأجيال الجديدة على حفظ كتاب الله وإتقان أحكام التلاوة والتجويد، بما يعزز القيم الأخلاقية والهوية الوطنية.

واستمع المحافظ إلى نماذج من تلاوات المتسابقين، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف أسيوط في تنظيم المسابقة وإخراجها بصورة مشرفة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الدينية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي.

وأكد اللواء محمد علوان أن مسابقة "دولة التلاوة" تمثل منصة رائدة لاكتشاف ورعاية الأصوات القرآنية المتميزة، وترسيخ قيم حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته بين النشء والشباب، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع المتسابقين، وأن تسهم المسابقة في إعداد جيل جديد من القراء المبدعين، يواصل مسيرة المدرسة المصرية الرائدة في تلاوة القرآن الكريم، ويحافظ على مكانتها وريادتها في العالم الإسلامي.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن فعاليات الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة" تستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري، بمشاركة متسابقين من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم تضم نخبة من كبار قراء إذاعة القرآن الكريم، وهم الشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والدكتور الشيخ ماهر الفروماي، بما يضمن إجراء أعمال التقييم وفق أعلى المعايير الفنية وأحكام التلاوة والتجويد.

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