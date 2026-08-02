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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموصل العراقي يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه

يوسف أسامة نبيه
يوسف أسامة نبيه
إسلام مقلد

أعلن نادي الموصل العراقي، تعاقده رسميًا مع الجناح المصري يوسف أسامة نبيه، قادمًا من صفوف نادي زد، ليبدأ اللاعب تجربة احترافية جديدة في الدوري العراقي، بعد مشوار خاضه مع عدد من الأندية المصرية.

ويبلغ يوسف أسامة نبيه من العمر 26 عامًا، وسبق له ارتداء قمصان زد والزمالك وبيراميدز والاتحاد السكندري، ويتميز بإمكانات فنية وبدنية جعلته أحد الأسماء المعروفة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

انفراجة في ملف المستحقات المالية

في سياق آخر، كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن انفراجة في ملف المستحقات المالية الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الإدارة ستقوم بصرف مستحقات اللاعبين خلال الـ48 ساعة المقبلة، في إطار خطة تسوية الالتزامات المالية وتحقيق الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

إنهاء جميع الملفات المالية

وأوضح المندوه أن المدير الفني معتمد جمال حصل بالفعل على جزء من مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يواصل العمل على إنهاء جميع الملفات المالية الخاصة بأفراد الفريق والأجهزة المختلفة.

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