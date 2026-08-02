فتحي سند يحذر: ما حدث للزمالك الموسم الماضي كان معجزة ولن يتكرر

أكد فتحي سند أن ما حققه نادي الزمالك خلال الموسم الماضي كان بمثابة المعجزة، مشيرًا إلى صعوبة تكرار نفس السيناريو خلال الموسم الجديد في ظل قوة المنافسة.

وقال فتحي سند في تصريحات إذاعية: "اللي حصل للزمالك الموسم الماضي معجزة، لكن الموسم ده صعب يتكرر، لأن معجزتين في موسمين صعب يتحققوا".

وأضاف: "حتى جمهور الزمالك عنده إحساس إن الموسم القادم الأمور هتكون صعبة"، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى العمل بشكل قوي خلال فترة الإعداد من أجل مواصلة المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

في سياق متصل، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب ختام منافسات الموسم الماضي، ضمن خطة الإعداد التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إخضاع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمال الفحوصات اللازمة قبل بدء التدريبات الجماعية.

وتتضمن الفحوصات قياسات بدنية واختبارات شاملة لجميع اللاعبين، بهدف تقييم حالتهم البدنية ووضع برامج تدريبية مناسبة لكل لاعب، بما يساعد على الوصول لأفضل مستوى خلال فترة الإعداد.

كما يحرص الجهاز الفني على متابعة حالة اللاعبين العائدين من الإصابات، وتقييم العناصر الصاعدة التي سيتم منحها الفرصة خلال الفترة المقبلة، قبل التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية والجوانب الفنية والخططية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.