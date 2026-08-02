نائب: مؤتمر المصريين بالخارج منصة وطنية تعزز التواصل والشراكة في التنمية

شارك النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، في مؤتمر "المصريين بالخارج"، في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ويستمر لمدة يومين، والذي انطلق اليوم الأحد، بمشاركة أبناء الجاليات المصرية حول العالم.

وأكد "الحفناوي"، أن مؤتمر "المصريين في الخارج" أصبح منصة وطنية مهمة للحوار المباشر بين الدولة وأبنائها في الخارج، ورسالة واضحة تؤكد أن المصريين بالخارج ليسوا بعيدين عن وطنهم، لكنهم جزء أصيل من معادلة التنمية وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن حرص الدولة على استمرار انعقاد هذا المؤتمر سنويا يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج باعتبارهم شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وقوة داعمة للاقتصاد الوطني وسفراء لمصر في مختلف دول العالم.

وأكد الحفناوي، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت أكثر انفتاحا وتواصلا مع أبنائها المقيمين والعاملين في الخارج، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بتعزيز جهود الدولة لرعاية ودعم أبنائها في الخارج وحل المشاكل التي تواجههم، والدولة تحرص على مشاركتهم في تنمية بلدهم، والاستماع إليهم وتحرص على منحهم حقوقهم، وهم لا يتأخرون عن مؤازرة ودعم بلدهم، لافتا إلى أهمية المؤتمر في اعتباره حلقة وصل وقناة حوار مستمرة بين الدولة وأبنائها في الخارج.