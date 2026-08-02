رئيس جامعة المنصورة يكرم فريق Enactus بعد تصدره الجامعات المصرية وتأهله لمسابقة عالمية

كرم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فريق Enactus جامعة المنصورة، بعد حصوله على المركز الأول في Enactus Egypt National Competition، متفوقًا على فرق 35 جامعة من مختلف أنحاء الجمهورية، وتأهله لتمثيل مصر في المسابقة العالمية المقرر إقامتها في البرازيل، وذلك بحضور الدكتورة عبير توكل، مشرف النشاط العلمي والابتكارات التكنولوجية بالجامعة، والمشرف على فريق Enactus جامعة المنصورة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بما حققه الفريق، مؤكدًا أن الفوز يعكس قدرة طلاب جامعة المنصورة على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال وخدمة المجتمع، وتعكس وعيهم بالتحديات البيئية وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لها.

وأكد رئيس الجامعة، أن التأهل للمسابقة العالمية يمثل خطوة مهمة تضع الفريق أمام تحدٍ جديد على المستوى الدولي، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة له خلال مرحلة الاستعداد، وثقته في قدرة طلابها على تمثيل مصر وجامعة المنصورة بصورة مشرفة.

وأكدت الدكتورة عبير توكل أن الفوز جاء ثمرة عمل متواصل من الطلاب على تطوير المشروع وتعزيز جوانبه الابتكارية والاقتصادية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الاستعداد للمسابقة العالمية وتطوير مشروع «أثر» بما يعزز قدرته على المنافسة الدولية.

وأعرب طلاب الفريق عن تقديرهم لتكريم رئيس الجامعة، مؤكدين أن دعم الجامعة للفريق كان دافعًا لهم لمواصلة العمل وتطوير المشروع خلال مراحل المنافسة، وأن التأهل لتمثيل مصر عالميًا يحملهم مسؤولية أكبر لبذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، وتقديم مشاركة تليق باسم جامعة المنصورة ومصر.

وحقق الفريق المركز الأول من خلال مشروع «أثر (ATHR)»، الذي يقدم حلولًا لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وفي مقدمتها قش الأرز ومخلفات قصب السكر، إلى جانب مخلفات المنسوجات، وتحويلها إلى منتجات مستدامة ذات قيمة اقتصادية وبيئية، تشمل أدوات مائدة قابلة للتحلل الحيوي، وحقائب لزراعة النباتات، وحقائب قماشية متعددة الاستخدام، وشاشًا طبيًا.

ويسهم المشروع في الحد من التلوث الناتج عن التخلص من المخلفات وحرقها، وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية، وخلق قيمة اقتصادية من المخلفات، بما يقدم تطبيقًا عمليًا لمفهوم الاقتصاد الدائري ويربط الابتكار الطلابي بالتحديات البيئية واحتياجات المجتمع.

ويستعد فريق Enactus جامعة المنصورة خلال المرحلة المقبلة لتطوير مشروع «أثر» والبناء على ما حققه في المنافسة الوطنية، استعدادًا لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالبرازيل، ومنافسة فرق جامعية من مختلف دول العالم.