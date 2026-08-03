قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير للخارج
الشرقية: لا خسائر أو انهيارات بسبب الهزة الأرضية وفحص عقار الغشام أجراء احترازي
15 سوقًا تستحوذ على 60% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.28 مليار دولار
278 رحلة دولية تصل الغردقة خلال 48 ساعة.. استمرار الانتعاش السياحي بالبحر الأحمر
طرابزون سبور يجهز طائرة خاصة لمحمد صلاح
إيران تعدم عميلين قدما معلومات عسكرية للموساد وقت الحرب
الفيفا تتدخل في حسم صفقة يان ديوماندي لـ ريال مدريد بعد أزمة الوكلاء
البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة
رغم أزماته مع الاتحاد الأوروبي .. إنفانتينو لم يتأثر بقرار إلغاء بيع حصص كأس العالم
وسائل إعلام عبرية: ترامب ترك نتنياهو في الظلام حول ضربة إيران
الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تدريب العاملين بمديرية الزراعة على منظومة التعديات الرقمية

تدريب العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط على منظومة التعديات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وحماية الأراضي الزراعية
تدريب العاملين بمديرية الزراعة بأسيوط على منظومة التعديات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي وحماية الأراضي الزراعية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حرص الدولة على التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في حماية الرقعة الزراعية، ورصد التعديات والتعامل معها بصورة فورية ودقيقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ميكنة الخدمات، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، نفذت برنامجًا تدريبيًا بعنوان "دليل المستخدم للشرح التوضيحي لمنظومة التعديات"، في إطار رفع كفاءة الكوادر العاملة وتأهيلها للتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

وأشار إلى أن التدريب استهدف مديري الإدارات الزراعية، ورؤساء أقسام حماية الأراضي، وأعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة، ورؤساء أقسام الخدمات الزراعية، ورؤساء الوحدات الزراعية، ومسؤولي أجهزة التابلت، إلى جانب العاملين بقطاعي الإصلاح الزراعي والاستصلاح، بهدف توحيد آليات العمل ورفع كفاءة استخدام المنظومة الإلكترونية في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن البرنامج التدريبي نُفذ بالتعاون مع شركة إي فاينانس، الشريك الوطني في مشروعات التحول الرقمي، حيث قدم المهندس محمد دسوقي، مسؤول منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي بمديرية الزراعة، شرحًا عمليًا لآليات تشغيل المنظومة، وكيفية تسجيل حالات التعدي ومتابعتها إلكترونيًا، ومراجعة البيانات وتدقيقها، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات قومية محدثة للحيازات الزراعية، وتعزيز كفاءة منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيها.

وأكد اللواء محمد علوان أن منظومة التعديات والحيازات الرقمية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي، لما توفره من متابعة لحظية للمخالفات، والحد من التلاعب ببيانات الحيازات، وإمداد متخذي القرار ببيانات دقيقة تدعم سرعة التدخل وحماية الأراضي الزراعية من أي تعديات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال حماية الأراضي، وسرعة رصد وإزالة أي تعديات في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الكاملة للمخالفة وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أسيوط منظومات التحول الرقمي القطاع الزراعي حماية الرقعة الزراعية تعزيز الحوكمة مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

المشاجرة

وسط صراخ واستغاثات.. خلاف على قطعة أرض يتحول إلى مشادة أمام الأهالي في الشرقية

بالصور

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد