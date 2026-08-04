تفعيل النشاط الصيفى لطلاب المدارس بمركز إبداع للحرف اليدوية والتراثية في أسيوط| صور

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، تفعيل النشاط الصيفى والزيارات الميدانية وورش العمل لتدريب طلاب المدارس على الحرف اليدوية والتراثية بمركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية الكائن بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب كأول مركز حرفى للتدريب والإنتاج بمدارس المحافظة وذلك ضمن مبادرة ربط التعليم بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية وزيارة ميدانية لطلاب مدرسة 25 يناير الرسمية لغات التابعة لإدارة أسيوط التعليمية

وذلك بمقر مركز " إبداع " تحت إشراف احمد عبد العال مدير المركز وبمشاركة فريق العمل وذلك لتدريب الطلاب على مختلف الحرف اليدوية والتراثية المتنوعة منها حرف الريزن و الكونكريت والشموع والبورسيلين والجبس والجوخ والأخشاب والارابيسك والجلود والتلى والسجاد اليدوى والكليم الاسيوطى وجميع فنون النحت والرسم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فضلا عن توفير اعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية

وأوضح "دسوقى " أنه تنفيذا للمبادرة الرائدة " تدوير الرواكد " التى أطلقتها المديرية على مستوى 11 ادارة تعليمية و يجرى من خلالها تنظيم ورش عمل لإعادة تصنيع المنتجات من مخلفات المدارس لتعظيم الاستفادة منها وذلك عن طريق استغلال الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع للحرف اليدوية والتراثية مع توفير المواد الخام اللازمة للأشغال اليدوية وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك وتحت إشراف الخبراء والمتخصصين فى الأشغال اليدوية.