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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي وفدا من المستثمرين الصينيين.. وهيئة التعمير تبدأ حصر الأراضي وتسليم المخالصات للمواطنين بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها: لبحث التعاون في مجال الاستثمار الزراعي 
محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من المستثمرين الصينيين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفدًا صينيًا لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، واستعراض المقومات والإمكانات التي تمتلكها المحافظة بما يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، و المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، حرص المحافظة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الجادة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة وبحث إمكانية التعاون في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة الذكيةوخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لاستصلاح 1000 فدان كمرحلة أولى لزراعة القمح و الذرة، حيث أعرب الوفد الصيني عن تقديره لما تشهده المحافظة من طفرة تنموية، مؤكدًا اهتمامه بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات مثمرة تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

محافظ الوادي الجديد توقع عقد إنشاء مدرسة تمريض خاصة بمركز الداخلة

وقعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، اليوم، عقد إنشاء مدرسة تمريض خاصة (نظام الخمس سنوات) بمركز الداخلة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة والنقابة العامة للتمريض؛ للتوسع في إنشاء مدارس تمريض خاصة بالمراكز، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية نوعية لأبناء المحافظة، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تدعم تطوير المنظومة الصحية، وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية، على أن يتم الإعداد لتوقيع تعاقد إنشاء مدرسة تمريض خاصة بمركز الخارجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى هامش الزيارة، تفقّدت نقيب عام التمريض والوفد المرافق، الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بمركز الداخلة، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين، رئيس المركز، والدكتورة منال مسلم نقيب التمريض بالمحافظة. حيثُ تم مناقشة استكمال الإجراءات وبحث إمكانية البدء برفع كفاءة الموقع وفقًا للاشتراطات الفنية والإنشائية، وبما يشمل المساحات والتجهيزات التعليمية والتدريبية اللازمة لتشغيل مدارس التمريض الخاصة.

لجنة من هيئة التعمير تبدأ حصر الأراضي وتسليم المخالصات  للمواطنين بالفرافرة في الوادي الجديد


أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، تواجد لجنة من هيئة التعمير بمركز الفرافرة لتحصيل مستحقات تقنين أراضي المواطنين وتسليمهم المخالصات الرسمية، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتيسير إجراءات تقنين الأراضي وإنهاء الملفات العالقة، وتقديم الخدمات للمواطنين بمقار قريبة منهم.

وأوضح سلامة علي الحريتي رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن اللجنة تستقبل المواطنين ممن لديهم أراضٍ تابعة لهيئة التعمير، بمقر عملها في مبنى نقطة الشرطة القديمة بجوار مبنى الوحدة المحلية لقرى الكفاح القديم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس حتى الثلاثاء 4 أغسطس 2026، داعيًا المواطنين المعنيين بسرعة التوجه إلى مقر اللجنة خلال فترة عملها لإنهاء الإجراءات والحصول على المخالصات الرسمية.

وأكد رئيس المركز أن وجود اللجنة بالمركز يأتي في إطار التيسير على المواطنين، واختصار الوقت والجهد، وسرعة إنهاء إجراءات تحصيل المستحقات وإصدار المخالصات، بما يسهم في دفع جهود الدولة نحو تقنين أوضاع الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة، وإحضار المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات الفحص والتحصيل، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان انتظام عمل اللجنة وإنجاز الملفات في أسرع وقت.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، وتسريع وتيرة إنهاء ملفات أراضي هيئة التعمير، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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