«آثار عين شمس» تعلن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027

أعلنت كلية الاثار جامعة عين شمس فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، وتعزيز الدراسات العليا في مجالات الآثار والتراث.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من 2 أغسطس 2026، ويستمر حتى 17 سبتمبر 2026 لبرامج الدبلومات والدكتوراه، إلى جانب عدد من برامج الماجستير، فيما يستمر التقديم حتى 27 أغسطس 2026 لبرامج الماجستير بقسمي علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

وتشمل برامج الماجستير تخصصات الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية، وعلوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، بما يواكب التطورات العلمية، ويسهم في إعداد باحثين ومتخصصين قادرين على تلبية متطلبات مجالات الحفاظ على التراث والآثار.

المستندات المطلوبة

وأكدت الكلية ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة، والالتزام بشروط القبول الخاصة بكل برنامج، وفقًا للضوابط المنظمة للدراسات العليا، مع مراعاة المواعيد المعلنة للتقديم.

وتدعو الكلية الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى متابعة الصفحة الرسمية للكلية، والموقع الإلكتروني لجامعة عين شمس، للاطلاع على التفاصيل الكاملة، وشروط القبول، والمستندات المطلوبة.