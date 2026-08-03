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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال الساعة 3 يوم 3.. مقارنة بالأرقام بين هزة اليوم وزلزال 1992

زلزال اليوم أم زلزال 92
زلزال اليوم أم زلزال 92

أثار زلزال اليوم، التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فجر اليوم، حالة من القلق، وأعادت إلى ذاكرة كثيرين زلزال 12 أكتوبر 1992، خاصة مع تقارب قوة الزلزالين على مقياس ريختر.

زلزال اليوم أم زلزال 92

وبحسب البيانات الرسمية النهائية الصادرة من المعهد القومي للبحوث الفلكية، فقد بلغت قوة هزة اليوم 5.5 درجة، بينما سجل زلزال عام 1992 5.8 درجة، إلا أن هذا التقارب في القوة لم ينعكس على حجم الخسائر، إذ جاءت نتائج الهزة الحالية مختلفة تمامًا عن زلزال التسعينيات.

ويظهر استعراض الأرقام الفارق الكبير بين الحدثين، سواء من حيث موقع مركز الزلزال أو حجم الخسائر والأضرار الناتجة عنهما.

مقارنة بين هزة اليوم وزلزال 1992

القوة

- هزة اليوم: 5.5 درجة على مقياس ريختر.
- زلزال 1992: 5.8 درجة على مقياس ريختر.

موعد الحدوث

- هزة اليوم: 3 أغسطس في تمام الساعة الثالثة صباحًا.
- زلزال 1992: 12 أكتوبر 1992 في الساعة 3:09 عصرًا.

مركز الزلزال

- هزة اليوم: شرق القاهرة بالقرب من منطقة البحيرات المرة.
- زلزال 1992: بالقرب من منطقة دهشور جنوب غرب القاهرة.

الخسائر البشرية

- هزة اليوم: لم تُسجل حتى الآن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.
- زلزال 1992: 545 حالة وفاة، و6512 مصابًا.

الأضرار

- هزة اليوم: أضرار محدودة حتى الآن.
- زلزال 1992: انهيار 350 مبنى بشكل كامل، وتضرر أكثر من 9 آلاف مبنى، إلى جانب أضرار لحقت بمئات المدارس والمساجد.

ويشير المختصون إلى أن قوة الزلزال ليست العامل الوحيد الذي يحدد حجم التأثير، إذ تلعب عدة عوامل دورًا رئيسيًا، من بينها موقع مركز الزلزال وعمقه وطبيعة التربة ومدى التزام المباني باشتراطات البناء، وهو ما يفسر الاختلاف الواضح في النتائج رغم تقارب قوة الهزتين.

سيطرت أنباء زلزال اليوم، الذي حدث في الساعات الأولي علي انتباه جميع المصريين .

زلزال الفجر

وقال الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال السويس، حدث الساعة 3، وان قوته 5.5 علي مقياس ريختر.

توابع لزلزال اليوم

وأعلن نبوي، أنه من الوارد حدوث توابع لزلزال اليوم ولكن سوف تكون قوتها أقل من قوتة الزلزال الرئيس.

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

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