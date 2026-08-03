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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة والآثار بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة والأثار بالجيزة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واصلت أجهزة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.. وضبط بحوزتهم (150 كيلو جرام حشيش و4 قطع أسلحة نارية متنوعة و 90 قطعة يشتبه فى أثريتها) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16 مليون جنيه).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم عرض القطع المشتبه فى أثريتها على الجهات المعنية لتحديد ماهيتها.
 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الاتجار بالمواد المخدرة والأثار حبس المتهمين

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