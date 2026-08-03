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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط جزئي بعقار في روض الفرج.. وإخلاء السكان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغًا بسقوط جزئى بالعقار المكون من أرضى و٣ طوابق بالمنزل رقم ١٥ شارع الجناينى من مزلقان النجيلى روض الفرج .

ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو وفيات وتم إخلاء الأسر الثلاث القاطنين بالعقار لدى ذويهم وتم التنبيه على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة.

هزة ارضية 

وفور حدوث الهزة الأرضية تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بالتواصل مع جميع الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق والحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع  أي مستجدات فور ورودها.

ويمكن للمواطنين التواصل للابلاغ عن أى طارىء على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و ١١٤ .

مركز سيطرة الشبكة الوطنية محافظة القاهرة مزلقان النجيلى

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