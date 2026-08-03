محافظة القاهرة: الزلزال لم يسفر عن أضرار أو خسائر ومتابعة الموقف على مدار الساعة

أكدت محافظة القاهرة أنه لم ترد أي بلاغات أو تقارير تفيد بوقوع خسائر أو أضرار داخل نطاق المحافظة ، نتجت عن الهزة الأرضية التى تعرضت لها مصر حوالى الساعة الثالثة صباح اليوم الاثنين الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٦، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، طبقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

هزة ارضية

وفور حدوث الهزة الأرضية تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بالتواصل مع جميع الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق والحماية المدنية للتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع أي مستجدات فور ورودها.

ويمكن للمواطنين التواصل للابلاغ عن أى طارىء على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و ١١٤ .