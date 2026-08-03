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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقب زلزال الفجر.. الصحة تفعل خطة الطوارئ وترفع الاستعداد وانعقاد غرفة الأزمات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما وجه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة.

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.

وتواصل غرفة الأزمات متابعة أي بلاغات واردة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والابتعاد عن الشائعات، مع إمكانية التواصل عبر الخطوط الساخنة للطوارئ(105) (137) و(123) في حال الحاجة لأي مساعدة طبية عاجلة.

زلزال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

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