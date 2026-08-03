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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار بـ 164 جنيها... أسعار العملات العربية في مصر اليوم

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

انخفضت أسعار العملات العربية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

ونرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026،  وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 3 أغسطس

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:159.32جنيه.

سعر البيع: 164.05جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:13.38جنيه.

سعر البيع: 13.44جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 لنحو:

سعر الشراء:13.70جنيه.

سعر البيع: 13.74جنيه.

بلغ سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:12.78جنيه.

سعر البيع: 13.87جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس نحو:

سعر الشراء:70.22 جنيه.

سعر البيع: 71.28 جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

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