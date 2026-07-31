جامعة عين شمس تتيح برنامج نظم المعلومات التراثية في علوم الآثار

تتيح كلية الآثار بجامعة عين شمس، في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية (AHIS)، وهو برنامج بيني متميز يُنفذ بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات، ويهدف إلى إعداد كوادر قادرة على توظيف أحدث التقنيات الرقمية في حفظ التراث الثقافي وإدارته وتوثيقه وفق أحدث المعايير العالمية.

ويُعد البرنامج، الذي تُدرس مقرراته باللغة الإنجليزية، فرصة متميزة لطلاب الشعبة العلمية الراغبين في الجمع بين علوم الآثار والتكنولوجيا الحديثة، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويكتسب الطلاب من خلال البرنامج مجموعة متقدمة من المهارات، تشمل التصوير الاحترافي، والمسح الضوئي ثنائي وثلاثي الأبعاد للمواقع والمقتنيات الأثرية، وتصميم النماذج ثلاثية الأبعاد والتطبيقات التفاعلية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع الممتد (VR/AR/XR)، إلى جانب تطوير البرمجيات وقواعد البيانات الخاصة بالتراث، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث الثقافي وتحليله وصونه، فضلًا عن إدارة البنية المعلوماتية للمتاحف والمؤسسات الثقافية.

ويفتح البرنامج أمام خريجيه آفاقًا واسعة للعمل في المتاحف والمراكز الرقمية للآثار، والمواقع الأثرية والسياحية، والمؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث والثقافة، إلى جانب شركات البرمجيات، وتقنيات الواقع الافتراضي، ونظم المعلومات الجغرافية، ومؤسسات التحول الرقمي.

ويجسد البرنامج نموذجًا للتكامل بين التخصصات داخل جامعة عين شمس، من خلال التعاون بين كلية الآثار وكلية الحاسبات والمعلومات، بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويُسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات التقنية اللازمة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التراث الثقافي وصونه.