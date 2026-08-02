رئيس الوفد يصدر قرارًا بتشكيل 17 لجنة متخصصة في المحافظات لرصد ومواجهة الأزمات

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 172 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجان متخصصة في المحافظات تقوم ببحث ووضع الحلول للمشكلات المحلية، كل لجنة في مجال تخصصها، استعدادًا لتشكيل المجالس المحلية، ودعم ممثلي الحزب في هذه المجالس بدراسات للتشريع والرقابة المحلية.

وأوضح رئيس الوفد في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ اليوم 2 أغسطس 2026، أنه يتم تشكيل لجان متخصصة في المحافظات بعدد 17 لجنة، على النحو التالي: لجنة التعليم الأساسي، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة الانتخابات، لجنة السكان والتنمية الريفية المستدامة، لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الزراعة والري، لجنة الإدارة المحلية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الإعلام والثقافة، لجنة الرياضة، لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة والتجارة، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة، لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة البيئة.

وأشار القرار في المادة الثانية إلى أن هذه اللجان تقوم ببحث ووضع الحلول للمشكلات المحلية، كل لجنة في مجال تخصصها، استعدادًا لتشكيل المجالس المحلية ودعم ممثلي الحزب في هذه المجالس بدراسات للتشريع والرقابة المحلية، لافتًا إلى أن يكون لكل لجنة هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب رئيس ومقرر، وذلك حسب المادة الثالثة من القرار.

وأضاف القرار في المادة الرابعة أن يقوم رئيس الحزب، بعد العرض على المكتب التنفيذي، بضم هيئات مكاتب اللجان المتخصصة إلى عضوية اللجنة العامة للمحافظة، لحين تعديل النظام الداخلي للوفد.

وأكد القرار في المادة الخامسة أن تتولى اللجان المشكلة لترشيح هيئات مكاتب اللجان المركزية ترشيح أعضاء وهيئات مكاتب اللجان المتخصصة، ويراعى أن تكون السيرة الذاتية التي تشمل المؤهلات والخبرات العلمية والسياسية والعملية متوافقة مع تخصص اللجنة.

وشدد في المادة السادسة من القرار على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب اللجنة العامة وهيئة مكتب أي لجنة من اللجان المتخصصة.