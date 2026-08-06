بعد إحالتهم للجنة التنظيم المركزية.. رئيس الوفد يوقف عضوية عصام وفوزي الصباحي ومحمد بدر سليمان وهاني عمر

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إيقاف عضوية 4 أعضاء وإحالتهم إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق.

وأضاف القرار رقم (181) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2026، أنه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب والمادة الخامسة منها، نصت المادة الأولى على إيقاف عضوية كل من:

عصام محمد عبدالحميد الصباحي.

فوزي علي محمد الصباحي.

محمد بدر السيد سليمان.

هاني محمد كمال بيومي عمر.

وقرر رئيس الوفد إحالة الأعضاء الأربعة إلى لجنة التنظيم المركزية للتحقيق معهم في الشكوى المقدمة ضدهم.

وأكد القرار في مادته الثانية أن يتم تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم (180) لسنة 2026، بتعيين الإعلامى محمد مصطفى محمد شردي مساعدًا أول لرئيس حزب الوفد.

ونص القرار، الصادر بتاريخ اليوم 5 أغسطس 2026، فى مادته الأولى ، على تعيين محمد مصطفى شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد، فيما أكدت المادة الثانية أن العمل بالقرار يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

إعادة تنظيم العمل داخل حزب الوفد

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم العمل داخل حزب الوفد، وتفعيل الأدوار القيادية والتنظيمية بما يتوافق مع أحكام اللائحة والنظام الأساسي للحزب.