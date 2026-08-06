خطوة صادمة .. بيزيرا يثير غضب جماهير نادي الزمالك

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن تطورات جديدة في ملف مستقبل لاعب الزمالك خوان بيزيرا، مؤكدًا أن اللاعب يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن وكيل بيزيرا أبلغ مسؤولي الزمالك، عبر عدد من الوسطاء، بأن اللاعب متمسك بالرحيل، مطالبًا النادي بالموافقة على انتقاله، في ظل اهتمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن إدارة الزمالك طالبت اللاعب بالعودة إلى القاهرة وعقد جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة الأمر، قبل حسم موقفه النهائي من الاستمرار أو الموافقة على رحيله.

وفي سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، حيث خاض مرانه، أمس الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب البدنية، من خلال تدريبات مكثفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل الانتقال إلى تدريبات تأهيلية بالكرة ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الزمالك في عدة بطولات، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب منافسات دوري أبطال أفريقيا.