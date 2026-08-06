هاني حتحوت: قصة خوان بيزيرا ما زالت عالقة.. والزمالك يؤكد حصوله على مستحقاته

قال الإعلامي هاني حتحوت إن قصة خوان بيزيرا مع الزمالك ما زالت عالقة حتى الآن، موضحًا أن اللاعب يرد على اتصالات مسؤولي النادي في بعض الأوقات، بينما لا يرد في أوقات أخرى، وسط تصاعد التقارير التي تشير إلى رغبته في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة.

الزمالك

وأضاف حتحوت أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وتؤكد أنه لا توجد أي نية لبيعه خلال فترة الانتقالات الحالية، وأنه لا يزال ضمن خطط الفريق للموسم الجديد.

وأشار إلى أن الزمالك يؤكد أيضًا أن خوان بيزيرا حصل على جميع مستحقاته المالية لدى النادي، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل اللاعب وموقفه النهائي من البقاء أو الرحيل.