الزمالك وبيراميدز.. موعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم

تترقب جماهير كرة القدم الإفريقية، اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2026-2027، حيث تنتظر الأندية المشاركة معرفة منافسيها في النسخة الجديدة من البطولة القارية.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد كبير من أندية القارة السمراء، ومن بينها الزمالك وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية في البطولة، بعدما حصد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز، بينما جاء بيراميدز في مركز الوصافة.

ويحصل الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد على جائزة مالية تبلغ 6 ملايين دولار، ضمن الجوائز المالية التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأندية المشاركة في مسابقاته.

كما قرر "كاف" منح الأندية التي تودع البطولة من الأدوار التمهيدية منحة تضامنية بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ، في إطار دعم الأندية وتعزيز المنافسة في البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر 2026، على أن تقام مرحلة المجموعات خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يناير 2027، فيما تقام نهائيات المسابقتين الإفريقيتين في الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

تُقام قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

تنقل مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية، بالإضافة إلى قناة أون سبورت، كما تُبث عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع يوتيوب.