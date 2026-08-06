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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السفير التركي: استقبال محمد صلاح يعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والتركي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، أن الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح من جماهير نادي طرابزون سبور لا يقتصر على كونه احتفاءً بلاعب كرة قدم عالمي، وإنما يحمل دلالات أعمق تعكس قوة العلاقات الإنسانية والثقافية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي.

وأوضح السفير التركي، في بيان صحفي، أن المشاهد التي رافقت استقبال محمد صلاح تعبر عن مكانته الكبيرة في قلوب الجماهير التركية، مشيرًا إلى أن هذا الترحيب لا يرتبط فقط بما حققه اللاعب من إنجازات رياضية على مدار مسيرته، بل يعكس أيضًا مشاعر التقدير والاحترام التي يكنها الشعب التركي للشخصيات التي تمثل قيمًا إيجابية داخل وخارج الملاعب.

وأضاف أن الحفاوة التي استقبل بها «صلاح» جاءت بصورة طبيعية، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها داخل تركيا، حيث يُنظر إليه باعتباره نموذجًا للنجاح والالتزام والتواضع.

وأشار صالح موطلو شن إلى أن كون محمد صلاح لاعبًا مصريًا ويحمل اسم “محمد” يمنحه مكانة خاصة داخل المجتمع التركي، موضحًا أن هذا الاسم يحظى بتقدير واحترام كبيرين، وهو ما يعزز شعور الألفة والقرب بين الجماهير التركية والنجم المصري.

وأكد أن الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين الشعبين المصري والتركي تجعل من مثل هذه اللحظات فرصة لإبراز عمق العلاقات الإنسانية التي تتجاوز حدود الرياضة.

وشدد السفير التركي على أن استقبال جماهير طرابزون سبور لمحمد صلاح يمثل رسالة واضحة تؤكد أن الرياضة قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب، وأن النجوم أصحاب السيرة المميزة يحظون دائمًا بالتقدير أينما ذهبوا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشاهد الترحيب التي شهدتها مدينة طرابزون تعكس روح المحبة والاحترام المتبادل بين الشعبين، وتبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين الدول، مؤكدًا أن محمد صلاح أصبح رمزًا يحظى بتقدير واسع داخل تركيا بفضل مسيرته المميزة وأخلاقه الرفيعة


 

محمد صلاح طرابزون اخبار الرياضة الدورى التركي

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