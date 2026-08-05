تفاصيل ورشة الفنانة جيليان رودس بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، الكشف عن الورش التدريبية للدورة الثالثة والثلاثين، حيث أعلن فتح باب التقديم للمشاركة في ورشة "السرد القصصي عبر الحركة" التي تقدمها الفنانة الأمريكية جيليان رودس، ضمن برنامج تدريبي دولي يضم نخبة من الفنانين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف إتاحة تجارب تدريبية معاصرة تواكب أحدث الاتجاهات في فنون الأداء المسرحي.



وتقدم الورشة تجربة عملية تستكشف إمكانات الجسد بوصفه وسيلة للتعبير والسرد المسرحي، حيث يتعرف المشاركون إلى كيفية توظيف الحركة في بناء الشخصيات، وصناعة المشاهد، ونقل المشاعر والأفكار بعيدا عن اللغة المنطوقة، بما يعزز قدرة الممثل على التواصل مع الجمهور من خلال الأداء الجسدي.



وتُعد جيليان رودس فنانة أداء وراوية قصص أمريكية، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 14 عاما في مجال الفنون الأدائية. تنقلت خلال مسيرتها بين عدد من الدول، حيث صممت الرقصات للتلفزيون في كمبوديا، وعملت راقصة مع إحدى الفرق في كوريا الجنوبية، وقدمت عروض البانغرا وعملت أمام الكاميرا وخلفها في باكستان، قبل أن تواصل نشاطها ممثلة ومخرجة في دبي. كما تتحدث خمس لغات، وكتبت عددًا من المسرحيات والأعمال الأدبية.



وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التدريبي للدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يواصل استضافة نخبة من الفنانين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في إطار رؤيته الهادفة إلى دعم التجريب، وتطوير أدوات المسرحيين، وتعزيز التبادل الفني والثقافي.