النصر السعودي يعلن انتقال ويسلى إلى الدوري البرازيلي

كشف نادي النصر السعودي، عن إعارة لاعبه البرازيلي ويسلي إلى نادي كروزيرو البرازيلي، بعقد ممتد حتى نهاية منافسات الموسم المقبل، وذلك خلال فترة

الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال النصر في بيان عبر حسابه على" إكس"، :"تمت الموافقة على إعارة لاعب الفريق ويسلى إلى نادي كروزيرو البرازيلي، بعقد حتى شهر يونيو من العام القادم 2027.

وكان يلعب ويسلى فى صفوف النصر منذ العام 2024 قادما من صفوف كورنثيانز البرازيلى.



والجدير بالذكر أن يرتبط ويسلى بعقد مع النصر السعودى ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.



ويعود ويسلي إلى الدوري البرازيلي، بعد تجربة إعارة مع ريال سوسيداد الإسباني، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.