النصر السعودي يوافق على إعارة أحد لاعبيه للدوري البرازيلي

أكدت صحيفة "الرياضية"، أن نادي النصر وافق على إعارة البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق كروزيرو البرازيلي، الموسم المقبل.

ويمتد عقد ويسلي مع النصر السعودي حتى عام 2028

وأوضحت أن نادي النصر السعودي، سيتحمل جزءًا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، التي وافق عليها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لإتمامها.

وأشارت إلى أن بوستيكوجلو، لا يضع الجناح البرازيلي في ضمن خياراته الفنية، بينما يبحث اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، عن فرص مشاركة أكبر.

ويذكر، أن ويسلي قد تم إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى ريال سوسيداد الإسباني، حيث شارك في خمس مباريات فقط.