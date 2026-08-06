وسط تصعيد مستمر بالجنوب.. تعليق محادثات إسرائيل ولبنان في روما

اختُتمت، الأربعاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية بين إسرائيل ولبنان، قبل الموعد المحدد لانتهائها، في وقت تزامن فيه الاجتماع مع تجدد الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، ما ألقى بظلاله على المسار التفاوضي الهادف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الأمنية العالقة بين الجانبين.

ونقلت شبكة «CNN» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماعات انتهت في وقت مبكر، عند نحو الساعة الثالثة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي، موضحًا أن القرار جاء على خلفية التطورات الميدانية. وأكد المسؤول أن المحادثات من المقرر أن تُستأنف الخميس، وفق الترتيبات الموضوعة مسبقًا.

وتباينت الروايات بشأن أسباب تعليق جلسات الأربعاء. وقالت مصادر دبلوماسية إن الجانب الأمريكي طلب تعليق المحادثات لإجراء مشاورات، فيما أفادت مصادر أخرى بأن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر طالب بتوقف مؤقت للمباحثات، على خلفية ما وصفه بتسريبات مضللة من الوفد اللبناني.

في المقابل، قال مصدر دبلوماسي لبناني إن الوفد الأمريكي هو من طلب تعليق الاجتماعات لإجراء مشاوراته، مؤكدًا استمرار الاتصالات بين الأطراف المعنية.

وبحسب المصادر، فإن استئناف المحادثات صباح الخميس لا يزال مطروحًا، إلا أن المصدر اللبناني أشار إلى أن التطورات الميدانية قد تؤثر في إمكانية عقد جلسات فنية تتناول الملفات الأكثر حساسية، خصوصًا في ظل استمرار الاتصالات الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهات.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها كانت «مثمرة للغاية»، مشيرة إلى أنها تناولت ملفات سياسية وعسكرية، فيما أحرزت الفرق الفنية تقدمًا في بحث آليات تنفيذ ما يُعرف بـ«الإطار الثلاثي» المبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في يونيو، والذي يستهدف وضع ترتيبات لإنهاء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله وتعزيز الاستقرار على الحدود.

وتزامنت المباحثات مع تطورات ميدانية متسارعة في جنوب لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بإخلاء بلدة المنصوري، قبل أن يعلن تنفيذ ضربات قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، متهمًا الجماعة بخرق ترتيبات وقف إطلاق النار.

ويأتي التصعيد في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دفع المسار التفاوضي بين بيروت وتل أبيب، مع التركيز على القضايا الأمنية والعسكرية وآليات تثبيت التهدئة على الحدود. ويعكس توقيت التطورات الميدانية بالتزامن مع اجتماعات روما حجم الصعوبات التي تواجه المفاوضات، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بشأن خروقات وقف إطلاق النار.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الاتصالات التي تجريها الأطراف خلال الساعات المقبلة مدى إمكانية استئناف الاجتماعات الفنية الخميس، وما إذا كانت التطورات الأمنية في جنوب لبنان ستؤثر في جدول أعمال المحادثات أو مسارها خلال المرحلة المقبلة.

