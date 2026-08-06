كوميديا الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضًا خاطئًا لقذيفة تابعة لقواته

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له أطلقت صاروخًا اعتراضيًا باتجاه هدف جرى رصده في الأجواء، قبل أن يتبين لاحقًا أن الهدف كان قذيفة أطلقتها قواته، في واقعة تعكس تعقيدات العمل الميداني خلال العمليات العسكرية وكثافة حركة المقذوفات في الأجواء.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، جرى رصد الهدف والتعامل معه باعتباره تهديدًا محتملًا، ما دفع منظومة الدفاع الجوي إلى إطلاق صاروخ اعتراضي، قبل أن تُظهر عملية التحقق اللاحقة أن المقذوف يعود إلى القوات الإسرائيلية نفسها.

ولم يشر البيان، وفق المعلومات المتاحة، إلى وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن نوع القذيفة أو موقع الواقعة أو منظومة الاعتراض التي شاركت في التعامل معها.

وتبرز مثل هذه الحوادث التحديات التي تواجه أنظمة الدفاع الجوي في بيئات القتال التي تشهد إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والقذائف في فترات زمنية متقاربة، إذ تعتمد عملية التصنيف والاعتراض على بيانات الرادارات وأنظمة التتبع والإنذار لتحديد طبيعة الأهداف ومساراتها.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن خلال العمليات العسكرية الأخيرة عن حوادث مرتبطة بعمليات الاعتراض، مشيرًا في بعض الحالات إلى سقوط شظايا أو مقذوفات في مناطق مختلفة خلال محاولات التصدي لهجمات جوية.

وفي مارس 2026، أفاد الجيش بأن منازل داخل إسرائيل تضررت جراء قذائف أطلقت خلال محاولة اعتراض صواريخ، مؤكدًا أن ملابسات الواقعة كانت قيد المراجعة.

وتأتي الواقعة الجديدة في ظل استمرار الاعتماد المكثف على منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية للتعامل مع تهديدات صاروخية ومقذوفات مختلفة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق.

ويُنظر إلى دقة التمييز بين الأهداف المعادية والمقذوفات الصديقة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في عمليات الدفاع الجوي، خصوصًا في ساحات القتال التي تتعدد فيها مصادر النيران وتتداخل فيها مسارات المقذوفات خلال فترات قصيرة.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي، حتى الآن، نتائج تحقيق تفصيلي بشأن الواقعة أو ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية لتفادي تكرار مثل هذا النوع من الحوادث. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات العسكرية مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الخطأ وآلية تصنيف الهدف قبل إطلاق الصاروخ الاعتراضي.