على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد استثنائية من استقبال جماهير طرابزون لـ محمد صلاح

شهد مطار مدينة طرابزون أجواءً استثنائية مع وصول النجم المصري محمد صلاح، بعدما احتشد نحو خمسة وعشرين ألف مشجع لاستقباله في مشهد يعكس حجم الحماس الذي صاحب انضمامه إلى صفوف النادي التركي. وتوافدت الجماهير منذ ساعات مبكرة، رافعة الأعلام والأوشحة، في احتفالية ضخمة تحولت إلى مهرجان كروي لافت.

في لقطة خطفت الأنظار، ارتدى عدد كبير من جماهير طرابزون سبور أزياء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، تعبيرًا عن ترحيبهم بمحمد صلاح واعتزازهم بانضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية إلى فريقهم.

وأضفت هذه المبادرة طابعًا مميزًا على مراسم الاستقبال، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

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حرص نادي طرابزون سبور على إشعال حماس جماهيره قبل وصول اللاعب، بعدما نشر مقطعًا مصورًا عبر منصاته الرسمية، جاء مصحوبًا بأغنية “بشرة خير”، في إشارة إلى أن التعاقد مع محمد صلاح يمثل حدثًا تاريخيًا للنادي، وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحولت محيطات المطار إلى ساحة احتفال ضخمة، حيث أضاءت الألعاب النارية السماء، بينما ترددت الأهازيج والهتافات في كل مكان، وسط أجواء حماسية صنعتها جماهير طرابزون التي أرادت أن تمنح نجمها الجديد استقبالًا يليق بمكانته الكبيرة في عالم كرة القدم.

بلغت الاحتفالات ذروتها مع ظهور محمد صلاح أمام الجماهير، حيث صدحت آلاف الأصوات بهتاف موحد:

“ ياالله .. بسم الله .. محمد صلاح ” في مشهد مؤثر يعكس حجم المحبة والترقب الذي يحيط بالنجم المصري، ويؤكد أن جماهير طرابزون تعقد عليه آمالًا كبيرة لقيادة الفريق نحو تحقيق الإنجازات خلال الموسم الجديد.



