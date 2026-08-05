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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استجابةً لمطالب السكان.. رئيس الشروق يعلن اقتراب الانتهاء من بروتوكول منظومة المواصلات الخارجية لربط المدينة بالقاهرة

محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق
محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق
آية الجارحي

 أعلن المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن اقتراب الانتهاء من بروتوكول تنفيذ منظومة المواصلات الخارجية، والتي تستهدف ربط مدينة الشروق بعدد من المناطق الحيوية والمتفرقة بالقاهرة، بما يسهم في توفير وسائل انتقال أكثر سهولة وأمانًا لخدمة سكان المدينة.

وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة الشروق على الارتقاء بجودة الخدمات والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا الملف كان من أبرز المطالب التي تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معه باعتباره أولوية، حيث جرى عقد العديد من الاجتماعات والتنسيقات مع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل تصور يحقق مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن العمل وصل إلى مراحله النهائية، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا أن جهاز مدينة الشروق يتبنى سياسة واضحة تقوم على الاستماع إلى المواطنين، وأن كل مطلب يخدم الصالح العام يتم دراسته والعمل عليه بشكل فوري، مشيرًا إلى أن نجاح ملف المواصلات الداخلية والانتهاء منه كان خطوة مهمة، ويجري الآن استكمال المنظومة من خلال توفير خطوط خارجية تربط المدينة بعدد من الوجهات الرئيسية بالقاهرة، لتسهيل حركة المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن جهاز المدينة لا يتوقف عند تنفيذ مشروع واحد، وإنما يعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير جميع الخدمات، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارًا لأعمال رفع كفاءة الطرق، وتوسعات في مشروعات الرصف، وتطوير منظومة النظافة، وزيادة المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة والتجميل، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات، بما يواكب حجم التنمية التي تشهدها مدينة الشروق.

وشدد رئيس الجهاز على أن هدف العمل هو أن يشعر كل مواطن بأن صوته مسموع، وأن ما يطرحه من مطالب يجد طريقه إلى التنفيذ من خلال دراسة جادة وخطة واضحة، مؤكدًا أن ثقة المواطنين تمثل دافعًا لمواصلة العمل بكل جدية وإخلاص، وأن الجهاز سيواصل الإعلان بكل شفافية عن كل خدمة جديدة فور الانتهاء منها.

اختتم المهندس محمد أحمد زكريا تصريحاته قائلاً:“نعمل من أجل الإنسان قبل المكان، وهدفنا أن تصبح مدينة الشروق نموذجًا متكاملًا في جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وما تحقق هو بداية، والقادم أفضل بإذن الله، في ظل دعم الدولة وحرصنا الدائم على تلبية تطلعات أهل الشروق، لتظل مدينتنا عنوانًا للتنمية والعمل والإنجاز… وتحيا مصر.

الشروق المواصلات الخارجية توفير وسائل انتقال

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