وسط التوترات العالمية.. ترامب يعلن تصنيع وشحن كميات كبيرة من الذخائر

أشار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "كميات كبيرة من الذخائر يتم تصنيعها وتشحن إلى الولايات المتحدة" إلى تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الأميركي في ظل التوترات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز المخزونات العسكرية وتلبية احتياجات القوات الأميركية.

ويأتي هذا التصريح متسقًا مع توجهات الإدارة الأميركية الأخيرة للضغط على شركات الصناعات الدفاعية من أجل زيادة إنتاج الذخائر والصواريخ وتسريع عمليات التسليم، في ظل استهلاك كبير للمخزونات بسبب الأزمات الدولية وفقا لرويترز.





ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه رسالة تؤكد استمرار واشنطن في تعزيز جاهزيتها العسكرية، إلى جانب دعم قدرات الصناعات الدفاعية الأميركية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية على أكثر من جبهة.

كما يعكس اهتمام الإدارة الأميركية بتقوية قاعدة التصنيع العسكري وتسريع سلاسل الإمداد الخاصة بالذخائر والأسلحة.