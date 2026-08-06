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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير من الأرصاد.. شبورة صباحية وارتفاع المحسوسة حتى 43 درجة خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 07 أغسطس إلى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلاً.

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وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا (من 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق. كما تنشط الرياح أحيانًا يومي الجمعة والسبت (07 و08 أغسطس) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة في الظل خلال هذه الفترة جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 35 و37 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 37 و39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة، بينما تسجل المحسوسة ما بين 33 و35 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 36 و39 درجة، فيما تصل المحسوسة إلى ما بين 38 و41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 40 و42 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 41 و43 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار رطب شبورة مائية

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