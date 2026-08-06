لهذا السبب.. تعليق ناري من خالد الغندور بعد انتقال محمد صلاح إلى طرابزون

أثار الإعلامي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور الجدل بتعليق نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عقب الإعلان الرسمي عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، منتقدًا غياب الشفافية في الإعلان عن قيمة عقود اللاعبين داخل الكرة المصرية.

وقال الغندور في منشوره: “نجم مصر والعالم محمد صلاح انتقل إلى طرابزون التركي، وتم الإعلان عن الصفقة، وكل مواقع العالم ومواقع مصر أعلنت قيمة الصفقة وتفاصيل العقد، وهياخد كام في السنة، وفي الشهر، وفي اليوم، وفي الدقيقة، بس عندنا ممنوع تقول على رقم أي لاعب وتعلن عن عقده، وبتسيب ده للناس تستنتج من دماغها أو اللجان بتعلن قيمة العقد اللي أنت عايز الناس تعرفه، لكن رسميًا ده ممنوع عندنا، والمفروض الشفافية تحتم عليك الإعلان، وخصوصًا إنك عندك ميزانية بتتعرض على الجمعية العمومية.”

وجاء تعليق الغندور بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مدينة طرابزون، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط استقبال جماهيري حاشد، مرتديًا القميص رقم 10، الذي يُرجح أن يخوض به منافسات الموسم الجديد مع الفريق التركي.

وشهد محيط مطار طرابزون حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث احتشد نحو 25 ألف مشجع لاستقبال صلاح، رافعين اللافتات ومشعلين الألعاب النارية، في مشهد استثنائي عكس حجم الشعبية التي يتمتع بها النجم المصري.

وتُعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في حسم التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستفيدًا من انتهاء عقده مع ليفربول.

ويأمل طرابزون سبور في أن يمنح انضمام صلاح دفعة قوية للفريق على المستويين الفني والتسويقي، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، بما يضمن له المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك محمد صلاح مسيرة استثنائية مع ليفربول امتدت لتسعة مواسم، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب حصد جوائز فردية وأرقام قياسية، قبل أن يبدأ تحديًا جديدًا في الملاعب التركية بقميص طرابزون سبور، وسط طموحات كبيرة بقيادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية وتحقيق نتائج مميزة على الساحة الأوروبية.