قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من الأرصاد.. شبورة صباحية وارتفاع المحسوسة حتى 43 درجة خلال الأيام المقبلة
نجاح التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية بمطار القاهرة| فيديو
ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد
عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس
وسط التوترات العالمية.. ترامب يعلن تصنيع وشحن كميات كبيرة من الذخائر
خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟
لو وقفت أمامك السدود.. التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة
أخبار التكنولوجيا | واتساب يصلح أحد أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس
إسرائيل تعلن سقوط جنديين وإصابة 4 إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان
مؤسس تيليجرام يفجر مفاجأة عن سبب حذف التطبيق من متجر آبل
ما هي الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟.. وكيف نستعين بها في حياتنا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة دعم من هشام يكن لطارق حامد: لازم نحافظ عليه

طارق حامد
طارق حامد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، دعمه لاستمرار طارق حامد في ملف الكرة داخل القلعة البيضاء، مشيدًا بما يقدمه من جهود خلال الفترة الحالية.

وكتب هشام يكن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “طارق حامد مجتهد ومحبوب داخل الزمالك، واستمراره في ملف الكرة بنادي الزمالك حاجة إيجابية لازم نحافظ عليها”.

وتأتي تصريحات هشام يكن في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، من خلال المعسكر المغلق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخاض الزمالك، أمس الأربعاء، تدريبه على ملعب نادي النادي، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من أجل تجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم.

وقسّم معتمد جمال اللاعبين إلى عدة مجموعات لأداء تدريبات تأهيلية وبدنية، أعقبها تنفيذ فقرة خفيفة بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

ويأمل الزمالك في الظهور بشكل قوي خلال الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات، تشمل الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هشام يكن الزمالك طارق حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم ويلتقط معهم صورًا تذكارية

رئيس جامعة الأزهر يسلِّم عددًا من الكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم | صور

تكبيرة الإحرام

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط إدراك الصلاة مع الإمام وطريقة دخول المسبوق

صلاة الحاجة

حكم صلاة الحاجة.. الإفتاء توضح: هي ركعتان ودعاء ومن سنن النبي

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد