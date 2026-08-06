رسالة دعم من هشام يكن لطارق حامد: لازم نحافظ عليه

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، دعمه لاستمرار طارق حامد في ملف الكرة داخل القلعة البيضاء، مشيدًا بما يقدمه من جهود خلال الفترة الحالية.

وكتب هشام يكن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “طارق حامد مجتهد ومحبوب داخل الزمالك، واستمراره في ملف الكرة بنادي الزمالك حاجة إيجابية لازم نحافظ عليها”.

وتأتي تصريحات هشام يكن في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، من خلال المعسكر المغلق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخاض الزمالك، أمس الأربعاء، تدريبه على ملعب نادي النادي، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على رفع المعدلات البدنية للاعبين، من أجل تجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم.

وقسّم معتمد جمال اللاعبين إلى عدة مجموعات لأداء تدريبات تأهيلية وبدنية، أعقبها تنفيذ فقرة خفيفة بالكرة، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني.

ويأمل الزمالك في الظهور بشكل قوي خلال الموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من البطولات، تشمل الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.