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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يكشف تطورات ملف تمديد عقود لاعبي الأهلي

أمير هشام
أمير هشام
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك جلسات منعقدة الآن بين مسئولي الأهلي مع بعض اللاعبين من أجل تجديد عقودهم، حيث يتم الاجتماع مع اللاعبين في فرع النادي بمدينة نصر.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: "كان هناك جلسة مع ياسر إبراهيم، وإمام عاشور، ومحمد هاني ومصطفى شوبير.. المفاوضات لازالت مستمرة".

وأضاف: "ياسر إبراهيم يمتلك عرضا من نادي الشباب السعودي، والعرض لم يصل للأهلي، لكن اللاعب يؤكد أنه يمتلك عرضا ويرغب في الرحيل

فيما يتمسك الأهلي بتمديد عقد اللاعب وتعديله". 

وأكمل: "هل ينجح الأهلي أنه يمدد عقد ياسر إبراهيم ويقنعه بالبقاء؟ هذا هو التحدي الكبير أمام إدارة الأهلي، والنادي متمسك باللاعب في ظل نقص الخيارات في الخط الخلفي".

وأشار إلى أن إمام عاشور يخضع لبرنامج تأهيلي منذ بداية المعسكر بسبب معاناته من إصابة عضلية، وهو ما يؤخر ظهوره في المباريات الودية، موضحًا بأن النادي يسعى بكل قوة لاغلاق الملف.

وأضاف: الأهلي يُقدر محمد هاني أيضا وهو أحد قادة الفريق، وهناك نية كبيرة لترضية اللاعب وتعديل عقده بما يليق به".

وأكد: الأهلي يرغب في تمديد عقد مصطفى شوبير، ولو وصل عرض مالي جيد يليق به وبالنادي.. وهناك سؤال هل لو لم يجدد مع الأهلي الآن؟ كيف ستكون فرص مشاركته في الموسم الجديد؟.. الأمر سيكون وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتأكيد.

وأوضح: ما عرفته أن موضوع العقد الإعلاني لمصطفى شوبير تم حله، واللاعب اتفق مع أحد الشركات الاعلانية بمبلغ عشرة مليون جنيه في الموسم.. والأهلي قدم لمصطفى شوبير نفس عرض امام عاشور 25 مليون جنيه في الموسم بخلاص البونص من 5 إلى 10 مليون.

أمير هشام الاهلي الزمالك

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